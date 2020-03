Kimm schrijft liedje voor neef Sjoerd die autisme heeft

Sjoerd (34) heeft autisme. Acht jaar geleden vroeg hij aan zijn tante Kimm Boum Bletterman of zij een liedje kon schrijven over hoe hij zijn autisme beleeft. Het lied lag al die tijd stof te vangen in haar computer, aldus Kimm, maar vandaag is de officiële lancering van het lied, mét videoclip. Sjoerd: “Ik zou willen dat mensen mij gewoon behandelen. Dat gebeurt nog niet overal.”

Van 28 maart tot en met 4 april 2020 vindt de NVA Autismeweek plaats met als thema: prikkels! De Autismeweek wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA) rond Wereld Autisme Dag 2 april. In de videoclip van Kimm en haar neef sjoerd wordt op onroerende wijze diverse portretten geschetst van verschillende kinderen met autisme. Kimm: “Dit leek ons een mooie manier om mensen bewust te maken over hoe iemand autisme kan beleven, en hoe je hiermee om zou kunnen gaan.”

Kimm schijft van jongs af aan liedjes en zingt regelmatig met Sjoerd. Het was een spontane vraag van Sjoerd of zij een liedje kon schrijven over autisme. “Er bestaan al honderd miljoen liedjes over de liefde, maar dit is een onderwerp dat nog vrij onbezongen is. Ik vond het meteen een mooie opdracht. Al die tijd wist ik: dit lied heeft potentie. Eind vorig jaar heb ik geprobeerd om het lied zelf te zingen. Dat klonk onverwacht mooier dan we durfden te hopen, waardoor we het wilden uitbrengen. Ik heb met Sjoerd overlegd over de videoclip. We vonden het een beetje saai om alleen hem te filmen, want hij zit voornamelijk achter zijn computer.”

Via Facebookgroepen heeft Kimm een oproep geplaats en de reacties waren overweldigend. Binnen drie dagen waren alle afspraken voor het filmen gemaakt en na zeven weken opnames en monteren was de clip klaar. Ook heeft ze veel filmmateriaal ontvangen. “Het gaat niet speciaal over autisme, maar over dat we meer de tijd voor elkaar mogen nemen en beter naar elkaar mogen luisteren. Stel vragen en ga er niet vanuit dat jouw kadering ook geldt voor een ander. Het filmpje is een manier om mensen dichter bij elkaar te brengen.”

Sjoerd heeft een stukje tekst aangeleverd voor het lied waarin hij omschreef hoe hij zijn autisme beleeft, zoals ‘ik kan niet goed tegen drukte’ en ‘ik heb een duidelijke planning nodig’. “Het is mijn wens om een tweede Martin Luther King te worden voor mensen die iets anders hebben, bijvoorbeeld een ziekte of een beperking, of mensen die in een rolstoel zitten. Martin Luther King zegt: Iedereen is gelijk. Ik wil ook dat mensen die autistisch zijn of een rolstoel zitten gelijk behandeld worden.”

Hij probeert het maximale uit zijn leven te halen, gaat vaak naar het theater en treedt ook op. “Door corona moet ik nu veel thuis zitten, maar ik heb de liefste familie van heel Nederland. Ik woon nu even bij mijn moeder. Ik zit veel achter mijn computer of op mijn telefoon en ik help mijn moeder met dagelijkse klusjes. Ik denk niet altijd goed na bij wat ik zeg. Ik zeg iets en dan denk ik pas na. Maar dat gaat gelukkig wel al beter. Ik hoop dat mensen naar de clip gaan kijken en hierdoor een andere kijk op autisme krijgen. En probeer je dagelijkse dingen te doen, ook al is er nu corona.”