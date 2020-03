Proef met wapenstok voor afstand bij politiecontrole

De politie in de noordelijke provincies experimenteert met een houder op een wapenstok bij controles op identiteitsbewijzen.

Sinds donderdag wordt daarmee geƫxperimenteerd in Leeuwarden, Assen en Groningen, meldt de politie op Twitter. Ook is via YouTube een filmpje verspreid.

De 3D-geprinte houder kan op een uitschuifbare wapenstok worden geplaatst, waarop een ID kan worden geplaatst, die vervolgens door de agent kan worden gescand.

Als deze methode goed bevalt, dan wordt de houder aan alle politieteams in Noord-Nederland ter beschikking gesteld.