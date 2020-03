‘Verraderlijk virus’ al voor carnaval aanwezig in Brabant

Al voor carnaval vertoonden enkele medewerkers van twee Brabantse ziekenhuizen symptomen van besmetting van het coronavirus. Zeven van de 86 positief geteste werknemers van ziekenhuizen ETZ in Tilburg en Amphia in Breda hadden klachten voordat de eerste Nederlandse coronapatiënt op 27 februari in het ziekenhuis in Tilburg werd opgenomen.

Daaruit komt het verraderlijke karakter van het virus naar voren, stellen de onderzoekers Marion Koopmans (Erasmus MC) en Jan Kluytmans (UMC Utrecht) samen met collega’s in een vrijdag verschenen rapport over de aanwezigheid van het virus onder zorgmedewerkers. Veel van de positief geteste medewerkers hadden milde klachten en sommigen werkten ondanks een licht hoestje of een loopneus gewoon door, zonder in de gaten te hebben dat ze met Covid-19 waren besmet.

De eerste symptomen en klachten blijken al op 19 februari te zijn waargenomen, enkele dagen voor het begin van het carnaval op 23 februari.

Het toont volgens Koopmans aan “hoe mild deze infectie kan zijn” en “hoe makkelijk het virus onder de radar kan blijven”, zegt ze in een telefonisch interview met het internationale persbureau Bloomberg.

Aan het onderzoek werkten 1353 medewerkers van beide ziekenhuizen mee. Van hen testte 6,4 procent positief. Amper de helft had koorts en de meesten werkten ondanks de lichte klachten door.