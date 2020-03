Zr.Ms. Zeeland nieuw stationsschip Caribisch gebied

Het patrouilleschip Zr.Ms. Zeeland vertrekt vrijdag naar Curaçao om de Zr.Ms. Groningen af te lossen als stationsschip, een schip dat permanent in het gebied verblijft. De Groningen komt naar Nederland voor een korte periode van onderhoud. Deze terugkomst was niet gepland, meldt Defensie. De wissel tussen de Groningen en de Zeeland is een direct gevolg van het sluiten van het luchtruim van Curaçao voor inkomende vluchten vanwege het coronavirus.

Door de vliegbeperkingen moet de bemanning van de Zeeland, die naar Curaçao zou vliegen om daar de bemanning van de Groningen te vervangen, nu varend naar het Caribisch gebied gaan. De reisbeperkingen hebben ook gevolgen voor onderhoudspersoneel van de Koninklijke Marine, dat ter plekke onderhoud aan de Groningen zou uitvoeren. Zij doen dat nu in Nederland, zodra de Groningen terug is.

De regering van Curaçao heeft inreisbeperkingen ingesteld om de inwoners van het eiland te beschermen tegen het coronavirus. De bemanning van de Zeeland krijgt hier ook mee te maken. Zij zijn momenteel in Nederland al in quarantaine gegaan om ziekten te voorkomen en om te voldoen aan de inreisregels van Curaçao.

De Zeeland blijft voor drie maanden in ‘de West’.