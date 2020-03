Doden in woning Etten-Leur zijn familie, politie zoekt vader

De vier overleden mensen die zaterdagavond dood zijn gevonden in een woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur (Noord-Brabant) zijn de bewoners van het pand. Het gaat om een oma, een moeder en twee jonge kinderen. Er is mogelijk sprake van een misdrijf. De politie zoekt de 33-jarige Onur Kandemir, de vader van het gezin wegens mogelijke betrokkenheid, zo maakte zij zondag bekend.

Ook maakt de politie zich zorgen over het welzijn van de man. Op de website politie.nl is een foto van hem geplaatst. Ook via Burgernet is zondagavond een oproep gedaan om naar hem uit te kijken. Hij is zaterdag omstreeks 17.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van een supermarkt aan het Van Bergenplein. De politie denkt dat de man van de Dasseburcht naar deze locatie gegaan. Mensen die beveiligingscamera’s in deze buurt hebben, worden opgeroepen gemaakte opnamen te bekijken. De politie hoopt meer beelden van de 33-jarige man te krijgen, zodat is te achterhalen welke route hij heeft afgelegd.

De politie was zaterdag om 18.10 uur in de woning gaan kijken en trof de vier mensen aan. De politie is de zaterdagavond en hele nacht bezig geweest met onderzoek en verwacht ook de hele zondag hiermee bezig te zijn. Ook is een buurtonderzoek gedaan.