Eerste Kamer binnenkort weer bijeen voor behandeling noodpakket

De Eerste Kamer wil binnenkort weer plenair bijeenkomen om het noodpakket te behandelen waarmee het kabinet de coronacrisis wil bestrijden. Voorzitter Jan Anthonie Bruijn zal de fractievoorzitters voorstellen “om waar nodig vanaf dinsdag 7 april kort en op aangepaste wijze” te vergaderen en te stemmen over de spoedwetsvoorstellen.

De senatoren kwamen 10 maart voor het laatst bijeen. Met het noodpakket wil het kabinet het bedrijfsleven helpen en banen behouden. Het komend kwartaal trekt het hier tussen de 10 en 20 miljard euro voor uit. Om dit mogelijk te maken moeten de begrotingen van vijf departementen worden aangepast. Ook komt er nog een spoedwetsvoorstel van minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om digitale besluitvorming in gemeenten en provincies mogelijk te maken.

De Partij voor de Dieren wil af van de sluiting van de Eerste Kamer en vindt dat de senatoren vanaf 7 april weer bijeen moeten komen. Senator Peter Nicola├» heeft andere fracties hiervoor steun gevraagd. “Ik voel mij door de sluiting van ons gebouw en de dreiging dat we ons werk op een lager pitje lijken te moeten voortzetten, in een soort staatsrechtelijke quarantaine gemanoeuvreerd, die naar het oordeel van onze fractie in het geheel niet noodzakelijk en wenselijk is”, schrijft hij aan de andere fracties.