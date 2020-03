Financiële steun ZZP’ers en ondernemers komt op gang

Veel zzp’ers en flexwerkers zitten door corona zonder inkomen. Velen van hen zijn gedupeerd door de coronamaatregelen en wachten met smart op financiële steun van de overheid. De vaste lasten zoals de huur, energierekening en de personeelskosten lopen immers gewoon door. Na het weekend gaan de meeste noodloketten voor ondernemers en zelfstandigen officieel open.

In verschillende gemeentes zijn deze week de online noodloketten al geopend waar zelfstandig ondernemers een aanvraag kunnen doen voor een aanvulling op hun inkomen. Zo zijn er inmiddels in Amsterdam al 13.495 aanvragen binnen. Ter vergelijking, in heel 2019 waren dat er 2200. Ben je zzp’er en zijn je inkomsten weggevallen door het coronavirus? Dan kan je bij de gemeente financiële bijstand aanvragen. Het gaat om een aanvulling op de kosten voor het levensonderhoud.

Tijdelijke uitkering

De hoogte is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie. Voor een alleenstaande is dat minimaal zo’n 1.000 euro netto per maand, voor een gezin kan dat oplopen tot maximaal 1.503 euro. De uitkering is een gift, geldt voor drie maanden en er wordt niet getoetst op de levensvatbaarheid van het bedrijf of het inkomen van een partner. Maar ook bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen, kunnen de overheid vragen om garant te staan voor leningen. Ook kunnen zijn hun personeel tijdelijk minder uren laten werken.

Lening oversluiten

De coronacrisis veroorzaakt voor veel mensen een ingrijpende inkomensdaling. Daarom is het belangrijk om naar de eigen portemonnee en financiële administratie te kijken. Deze tijd biedt namelijk ook mogelijkheden, zoals wellicht een nieuwe carrière. Heb je een koopwoning? Dan kan dit het moment zijn om de verbouwing van je huis af te ronden of je tuin een goede opknapbeurt te geven. Voor wat extra financiële ruimte kan je een persoonlijke lening aanvragen, maar je kan ook kiezen om bestaande leningen over te sluiten, bijvoorbeeld bij Nederlands Krediet Collectief.

Schulden af betalen

Als je als (zelfstandig) ondernemer privé een of meerdere leningen hebt lopen, bijvoorbeeld bij Abn Amro, Rabo, ING of elders, is het zinvol om deze leningen over te sluiten tegen een lagere rente. In het geval van schulden, zoals roodstaan, creditcards of een lening bij een postorderbedrijf, is het mogelijk om een lening tegen een goedkope rente af te sluiten om hiermee je schulden af te betalen.