Bram Moszkowicz legt zich neer bij uitspraak hof

Bram Moszkowicz gaat niet meer proberen de uitspraak van het hof van discipline aan te vechten. Dat bepaalde maandag dat hij niet mag terugkeren als advocaat. Pas over minstens een jaar zou de voormalige advocaat een nieuw verzoek kunnen indienen “maar dat wil ik mijn kinderen, een vriendin en mijn vader van 95 en mijn moeder van 95 niet meer aandoen”, zei hij in RTL Boulevard.

Moszkowicz werd in 2013 geschrapt van het tableau, zoals dat heet. Dat gebeurde omdat hij onder meer grote contante bedragen had aangenomen en cliƫnten onvoldoende had bijgestaan.

Sinds begin 2019 probeerde hij terug te keren in zijn oude vak. De Orde van Advocaten wees dat verzoek in eerste instantie af. “Ik heb zeven jaar geboet, en ik dacht dat het in Nederland een goed beginsel was om iemand een tweede kans te geven”, aldus Moszkowicz, die in de uitzending van RTL vertelde dat “hij leukere dagen heeft gekend.”