Grapperhaus complimenteert Nederland met volgen coronaregels

Nederlanders hebben zich afgelopen weekend “hartstikke goed” aan de voorschriften gehouden om het coronavirus te stoppen, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Dat verdient “absoluut” een compliment.

Vorig weekeinde ging het juist helemaal mis, vond de minister. Hij voer de maandag erna uit tegen mensen die de virusuitbraak volgens hem niet serieus namen en massaal de stranden en parken opzochten. Het kabinet besloot mede daarom de regels aan te scherpen.

Inmiddels gaat het veel beter, zei Grapperhaus voor aanvang van overleg met de burgemeesters over het handhaven van onder meer het samenscholingsverbod dat vorige week is afgekondigd. Bij dat beraad in Utrecht schoof ook premier Mark Rutte aan.