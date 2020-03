Nederlanders om in de gaten te houden: oprichter StudentenHelpenScholieren.nl Sander Bos (21)

Toen alle scholen en universiteiten hun deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus en hierdoor scholieren en studenten thuis kwamen te zitten, kwam student Liberal Arts and Sciences Sander Bos met het lumineuze idee om een online platform op te richten waar scholieren op zoek kunnen naar een student die hen kan helpen met bijles en studiebegeleiding. Sinds twee weken is StudentenHelpenScholieren.nl up and running en weten al honderden scholieren de website te vinden.

Sander hielp zijn jongere zus al die in 6 VWO zit en net dat beetje ondersteuning kon gebruiken met de beta vakken om met een goed gevoel haar tentamens in te gaan. Toen het coronavirus uitbrak, bedacht hij zich dat er vast meer scholieren hulp konden gebruiken. Na een jaar studie en een bestuursjaar bij Enactus Utrecht is Sander sinds dit jaar voorzitter bij Dutch Students for Entepeneurship en startup manager bij UtrechtInc Students, bestuursfuncties die hem normaliter fulltime bezighouden.

Door de coronacrisis heeft hij meer tijd en kan hij zich, samen met zijn team bestaande uit Herman van den Berg, Jaap Koelewijn en Erik Methorst, volledig op het nieuwe platform storten. Soms moet hij bijspringen om zelf bijles te geven, want het platform groeit hard. Tijdens de eerste week na de lancering waren er al 800 studenten beschikbaar en daarmee meer dan 20.000 uur aan studiehulp.

Waarom doe je wat je doet?

“Ik vind mijn best doen om het onderwijs te verbeteren het allermooiste wat er is. Dat heb ik altijd al gevonden. Ik heb al eerder meegedaan aan onderwijsprojecten of het opzetten ervan. Daarbij gaat het vooral over gelijkheid in het onderwijs. We werken met een gestandaardiseerd onderwijssysteem, wat erg handig is om op grote schaal onderwijs te organiseren. Maar hierdoor zijn er ook scholieren die het relatief lastig hebben. Zij hebben bijvoorbeeld geen rijke ouders die bijles kunnen betalen. Op het moment dat je die kinderen kan helpen, en dus steun biedt in de zin van gratis bijles, trek je die ongelijkheid een beetje gelijk. Met dit platform zijn we er voor iedereen, ook voor scholieren die nu al dure bijles krijgen. Alle scholieren worden geraakt door de coronacrisis, dus onze focus ligt bij hun allemaal. De scholier geeft aan waar hij of zij hulp bij nodig heeft.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik sta deze dagen vroeg op. Ik voel mij erg gefocust en ben hard aan het werk. Dan word ik uit mezelf vroeg wakker. Ik sta op om met ons geweldige team impact te maken. Er is niets leuker dan met een goed team intensief samenwerken, en proberen een positieve bijdrage te leveren. Ik zit nu bij mijn ouders, zodat ik me voor de volle honderd procent hierop kan focussen. Zij koken voor me en brengen thee.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Het automatiseren van de site waardoor scholieren en studenten automatisch gekoppeld worden aan elkaar. We doen nu alles handmatig. We weten dat dit niet haalbaar is voor de langere termijn. We verwachten deze week een geautomatiseerd platform te hebben waarmee we komende maand misschien wel 5.000 scholieren kunnen helpen. We zijn gestart met een website waarop mensen kunnen aangeven of ze geholpen willen worden of hulp willen bieden. Een team bestaande uit vijf mensen is fulltime bezig met het koppelen en de helpdesk. Er zit nu dus nog veel werk van ons in.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als startende ondernemer?

“Ik heb een stuk of vier sparringpartners die ik bijna dagelijks bel deze weken. Eentje is het afgelopen jaar mijn coach geweest, die spreek ik nog veel. Zowel mijn ouders als deze sparringpartners merken het aan mij als ik te hard aan het werk ben. Die sturen me dan een appje met bijvoorbeeld: tijd om te gaan wandelen. En daar luister ik dan naar. Ik ben onlangs op tiendaagse Vipassana meditatie cursus geweest. Wat ik daar geleerd en ervaren heb, kan ik nu goed toepassen. Ik heb de afgelopen weken elke ochtend een uur gemediteerd. Dat lukt me nu niet altijd, maar ik wandel ook zo’n twee tot drie keer een klein rondje per dag.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“In een situatie waarin de verantwoordelijkheid groot is, zoals nu, valt je ego weg. Dat heb ik nog nooit eerder zo ervaren. Normaal vind ik het wel belangrijk dat mijn punt of mening wordt meegenomen, maar dat valt nu helemaal weg. Dit komt omdat we samen aan het werk zijn en vaak moet iets in korte tijd besloten worden.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Ik wil met iedereen vrienden maken. Ik zoek de verbinding en de inclusiviteit.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik mezelf de ruimte geef om van deze tijd te genieten en niet doorsla in me te veel verantwoordelijk te voelen. Als ik te veel stress heb, kan ik niet genieten van wat we nu aan het doen zijn.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik heb een mentor, of eigenlijk meer een coach van vorig jaar. Dat is de coach die ik via mijn studenten bestuur kreeg, Sjoerd van Kempen. Ik denk dat wij best wel op elkaar lijken en dat we goed kunnen sparren en reflecteren op elkaars keuzes. We hebben afgelopen jaar een band opgebouwd. Hij heeft me al enorm geholpen. Ik wandel veel en dan ben je met jezelf in gesprek. Maar het is ook belangrijk om met anderen in gesprek te zijn. Als ik te veel alleen wandel, zal het vanzelf een beetje malen worden.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“We gaan fucking veel scholieren helpen”

Wat zou je nog willen ervaren?

“Dat we daadwerkelijk kunnen terugkijken op een paar weken of maanden waarin we honderden scholieren per dag hebben geholpen wat betekent dat we echt een impact hebben gemaakt in Nederland.”