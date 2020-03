Onlinebloemisten kunnen vraag naar boeketten nauwelijks aan

Onlinebloemenwinkels hebben de grootst mogelijke moeite om te voldoen aan de vraag naar boeketten. Tijdens de coronacrisis bestellen mensen massaal bloemen, voor zichzelf en voor anderen. De website Topbloemen.nl zag een verviervoudiging van het aantal orders.

Topbloemen.nl riep onlangs op de lokale bloemisten te ondersteunen en schrapte daarom de verzendkosten. “Ontzettend gaaf om te zien dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan deze oproep, die natuurlijk geweldig heeft uitgepakt voor de lokale bloemisten”, zei Edwin van Arkel namens de website. “De orders blijven maar binnenstromen. Dit hadden we in onze wildste dromen niet verwacht.”

De keerzijde van de grote stijging is dat de website de bezorgdatum niet kan garanderen. De actie met gratis verzendkosten is mede daarom stopgezet.

De website Greetz.nl, die de bloemen levert via de veiling, ziet ook een stijging van het aantal verrassingen en boeketten. “Nu fysieke aanwezigheid niet altijd mogelijk is, is er een grote vraag naar onze producten”, aldus Jaimy Daniluk van Greetz.

“Vooral veldboeketten doen het nu goed, boeketten met veel verschillende kleuren. Ook een toenemende vraag naar ballonnen is zichtbaar. Omdat het vieren van verjaardagen ook even niet gaat en ballonnen toch lang blijven ‘hangen’.”

Wegens de drukte is Greetz gestopt met het maken van gepersonaliseerde verrassingen. Ook Greetz benadrukt dat de bezorgdiensten het enorm druk hebben en niet alles op de gewenste datum afgeleverd kan worden.

Fleurop.nl kan de vraag naar bloemen ook nauwelijks aan. Medewerkers van andere afdelingen worden tijdelijk op de klantenservice neergezet om de vragen van klanten te beantwoorden.