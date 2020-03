Verdachte moord advocaat Wiersum heeft nieuwe advocaat

Giërmo B., de man die wordt verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum, heeft een nieuwe advocaat. Advocaat Jacques Taekema heeft de verdediging van Tjalling van der Goot overgenomen “om redenen van persoonlijke aard”, laat Taekema weten. Van der Goot kan in verband met zijn beroepsgeheim geen nadere toelichting geven.

B. wordt met twee anderen verdacht van de moord op Wiersum. Onder hen Anouar T., de neef van de eind vorig jaar in Dubai opgepakte Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo.

Woensdag is er een nieuwe inleidende zitting gepland in de rechtbank in Amsterdam over de moord op de advocaat. In verband met de coronamaatregelen mag daar geen publiek komen. Ook B. en zijn nieuwe advocaat zullen niet aanwezig zijn, liet Taekema weten.

De 44-jarige advocaat Derk Wiersum werd op 18 september bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Als opdrachtgever voor de moord wordt naar Taghi gewezen. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in Marengo. B. heeft in meerdere verklaringen een boekje opengedaan over de liquidaties en liquidatiepogingen waar Taghi van verdacht wordt.