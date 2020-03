Vouchers als compensatie voor vliegtickets mag tijdelijk

Luchtvaartmaatschappijen mogen hun klanten tijdelijk vouchers geven als compensatie voor geannuleerde vluchten. Dat is in strijd met Europese regels, maar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil dat tijdelijk gedogen in verband met de coronacrisis.

Voorwaarde is wel dat de vouchers niet langer dan twaalf maanden geldig zijn. Na het verstrijken van die periode moeten passagiers het niet gebruikte deel alsnog vergoed krijgen. Luchtvaartmaatschappijen moeten daartoe zelf het initiatief nemen en daar helder over communiceren met hun klanten.

Normaal worden reizigers bij een annulering omgeboekt of krijgen ze binnen zeven dagen hun geld terug. Maar door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn de mogelijkheden beperkt. Alternatieve vluchten zijn schaars en de meeste bedrijven hebben te weinig geld in kas om honderdduizenden tickets terug te betalen.

“Het kabinet vindt het tijdelijk gebruik van vouchers een acceptabel alternatief, omdat een passagier het recht behoudt op terugbetaling van diens ticket”, schrijft Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Op die manier wordt voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen dieper in de financiĆ«le problemen komen.