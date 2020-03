De Algemene Onderwijsbond (Aob) noemt het verstandig dat het kabinet heeft besloten de scholen zeker tot 28 april te sluiten vanwege het coronavirus. “Dit was een onvermijdelijk besluit, we snappen dat het kabinet de scholen langer dichthoudt. De gezondheid staat voorop”, meldt Aob-voorzitter Eugenie Stolk.

De scholen zijn in elk geval dicht tot de meivakantie die officieel van 25 april tot 3 mei is, maar per regio verschilt.