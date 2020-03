Circusbranche vraagt Kamer om steun voor komend seizoen

De circusbranche vraagt de Tweede Kamer in een brief om een breed steunpakket om het komende seizoen ongeschonden door te komen. Circuspunt, het platform voor de circussector, stelt dat de circussen in een maand tijd al 1,2 miljoen euro aan inkomsten zijn misgelopen.

“Ook hebben de circussen ongeveer 5,5 ton schade opgelopen”, zegt voorzitter Patrick Cramers van Circuspunt. “Daarbij gaat het onder meer om geld dat is uitgegeven aan de inkoop van producten en de kosten die circussen moeten maken voor de opslag van spullen.”

Circuspunt wijst erop dat de meeste circusondernemingen volledig afhankelijk zijn van publieksinkomsten. Daarom hebben ze nu behoefte aan goede financiƫle ondersteuning en goede financiƫle regelingen om te kunnen blijven bestaan.

Het platform stelt dat er voor de circusbranche haken en ogen zitten aan de nieuwe eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro voor ondernemers via de zogenoemde TOGS-regeling. “Het belangrijkste knelpunt is de voorwaarde in de TOGS die bedrijven uitsluit die hun fysieke vestiging hebben op hun woonadres. Veel reizende circussen, jeugdcircussen, kleine circussen en gezelschappen hebben geen vaste vestigingsplaats en zijn daarom gevestigd op het woonadres van een van hun bestuurders.”