Coronavirus treft ook automarkt

Iedere dag wordt steeds meer duidelijk wat voor effect het coronavirus op de economie heeft. Ook de automarkt lijkt er niet ongeschonden mee weg te komen. Fabrikanten leggen de fabrieken stil, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op de korte termijn zal de consument er wellicht nog niet zoveel van merken, maar wat zijn de gevolgen op de lange termijn?

Daling van wereldwijde verkoop

Volkswagen, de grootste autofabrikant ter wereld, heeft al een flinke klap moeten incasseren. De afgelopen maand zijn er een kwart minder auto’s verkocht dan in februari 2019. In China verkocht Volkswagen zelfs bijna driekwart minder auto’s. Er lijkt maar één duidelijke oorzaak te zijn en dat is het coronavirus. Hoe de verkoopcijfers van maart zijn van Volkswagen tot nu toe is nog niet duidelijk. De fabrikant denkt dat de cijfers zich pas rond de zomer weer gaan stabiliseren.

Problemen in de productie

Het is misschien maar goed voor de autofabrikanten dat er nu minder vraag is naar auto’s, want de productie komt door het coronavirus ook in de problemen. Zo hebben Fiat en Lamborghini de fabrieken al stilgelegd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij Hyundai in Zuid-Korea kwam de productie stil te liggen, omdat er niet genoeg onderdelen konden worden aangeleverd. Ook Nissan in Japan werd hier de dupe van, net als een fabriek van Fiat in Servië. Verwacht wordt dat er vanaf volgende week nog veel meer autofabrieken over de gehele wereld stil komen te liggen, doordat er onvoldoende onderdelen geleverd kunnen worden.

Oproep aan autofabrikanten om beademingsapparatuur te produceren

Groot-Brittannië heeft een opmerkelijk verzoek gedaan naar de autofabrikanten. Ze vragen hen of ze in plaats van auto’s, beademingsapparatuur willen produceren, omdat deze dringend nodig zijn in ziekenhuizen. Deze middelen kunnen van levensbelang zijn, volgens deskundigen krijgen tien tot twintig procent van de coronapatiënten last van ademhalingsproblemen. Het is nog onduidelijk of meer productie van beademingsapparatuur op korte termijn mogelijk is.

Lagere autokosten

Voor de autobezitter die veel kilometers rijdt voor werk-woonverkeer, kunnen de autokosten de komende weken en misschien zelfs maanden lager uitvallen. Ten minste, voor de autobezitter die nu noodgedwongen thuis moet werken. Doordat er minder gereden wordt, worden er minder brandstofkosten gemaakt. Tevens nemen de kosten voor afschrijving af, omdat de auto minder kilometers rijdt. En mocht de autobezitter echt significant minder kilometers hierdoor gaan rijden, dan kan het zelfs leiden tot een meer goedkope autoverzekering. De hoogte van de premie is bij veel autoverzekeraars afhankelijk van het kilometrage per jaar. Minder kilometers kunnen zorgen voor een meer goedkope autoverzekering. Echter zullen de kosten die men bespaart op de autokosten helaas niet opwegen tegen de klap die de economie krijgt, maar alle beetjes helpen.