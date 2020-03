Extra beveiliging Singer Laren na diefstal Van Gogh

Museum Singer Laren wordt sinds de diefstal van een werk van Vincent van Gogh extra beveiligd. Dit zegt algemeen directeur Evert van Os van Singer Laren.

“Ik mag weinig zeggen over de beveiliging, behalve dat de beveiliging volgens protocol was, in samenspraak met de verzekeringsexperts. Maar toch is er iets ontvreemd. We zullen de diefstal evalueren om lessen te leren voor de toekomst. Ik kan wel zeggen dat we sinds de inbraak aanvullende maatregelen hebben genomen”, zegt Van Os.

Ook voor het Groninger Museum, dat het werk Lentetuin aan Singer Laren uitleende, is de diefstal reden om de beveiliging onder de loep te nemen. “Natuurlijk kijken we permanent naar de beveiliging van onze musea”, zegt directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum. “En door dit incident zijn we nog scherper. Het Groninger Museum is fysiek moeilijk te benaderen, het staat in het water en heeft weinig ramen. Maar is er geen reden om achterover te leunen.”

De directeuren laten zich in het belang van het onderzoek niet uit over de verzekerde waarde van het schilderij dat Vincent van Gogh in 1884 schilderde. Het gaat om het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar. Van Os: “De verzekeraar is maandag meteen gekomen en heeft ons geïnformeerd dat de braak gedekt is. Bij ons was het werk verzekerd voor de duur van de tentoonstelling Spiegel van de ziel. Musea die een bruikleen in huis hebben, verzekeren het altijd namens de eigenaar.”

Blühm: “Ik hoop op een goede afloop en wil niet dat het tot uitkering van bedragen komt. Daar heeft ons museum ook niets aan, het schilderij is immers onvervangbaar. Je kunt van de uitkering geen andere Van Gogh kopen. Bovendien hoort dit werk bij het Groninger Museum, het is al honderd jaar geleden gekocht door een Groningse familie.”