Jetten haalt uit naar kabinet om ‘boekhoudersbotheid’ in EU

D66-fractievoorzitter Rob Jetten haalt opnieuw uit naar de opstelling van het kabinet in Europa. “De Nederlandse boekhoudersbotheid dreigt uit te monden in een grote diplomatieke ramp”, schrijft hij in een ingezonden stuk in het FD.

Zuid-Europese landen willen hulp van de EU om de coronacrisis te bestrijden. De landen hebben hevig te lijden onder het virus. Ze willen onder meer gebruik maken van het noodfonds van 410 miljard euro. Maar het kabinet wil dat alleen onder strenge voorwaarden toestaan.

Jetten hekelt de houding van minister Wopke Hoekstra van Financiën in de kwestie. Die neemt op “dit moment van humanitaire crisis te baat om de zwaar getroffen Zuid-Europeanen de les te lezen over begrotingsdiscipline. Een boekhoudersvingertje te midden van hartverscheurend menselijk lijden.”

Er moet volgens de D66’er wel goed gekeken worden dat het geld behoedzaam wordt uitgegeven. “Dat we bij een grootschalige gezamenlijke inzet van geld dus ook alvast voorzichtig vooruit moeten kijken naar de langetermijnconsequenties is volstrekt logisch.” Maar vrienden moet je wel helpen in tijden van nood, aldus Jetten.

Ook Gert-Jan Segers van coalitiepartner ChristenUnie pleitte maandagavond in het tv-programma Op1 voor massale hulp aan Italië en Spanje. “Italië is een drama. Dat land ligt in puin. De eerste boodschap zou wat mij betreft zijn: wij gaan jullie helpen.”