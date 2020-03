Kamer eens met uitstel opening Lelystad Airport

Het uitstellen van de opening van Lelystad Airport is een onvermijdelijk en terecht besluit, vindt een groot deel van de Tweede Kamer. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kondigde dinsdag aan dat de opening wordt uitgesteld tot november volgend jaar vanwege de coronacrisis.

De VVD vindt het “niet meer dan logisch om de opening uit te stellen”, nu er zelfs nauwelijks vanaf Schiphol wordt gevlogen. De grootste partij in de Tweede Kamer is normaal gesproken groot voorstander van het openstellen van Lelystad maar “alles is nu gericht op het verslaan van het coronavirus. Hopelijk komt snel de tijd weer terug dat we een fijne vakantievlucht kunnen boeken, dan wordt ook Lelystad weer van belang”, zegt Kamerlid Remco Dijkstra.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins noemt dit “het enige juiste en terechte besluit”. Hoewel het uitstel er volgens het kabinet is gekomen wegens de coronacrisis, zijn er volgens de ChristenUnie vooral nog veel vragen over de effecten van Lelystad Airport op de natuur, zoals de stikstofneerslag. De commissie die hierover gaat, geeft samen met het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu aan dat de neerslag is onderschat. “Dat betekent simpelweg: ‘ga terug naar start’,” zegt Bruins.

Ook coalitiepartij D66 is al tijden kritisch. Kamerlid Jan Paternotte noemt het besluit “onvermijdelijk”. De fouten in het milieurapport moeten eerst hersteld worden, vindt hij. Daarnaast is het idee dat “Lelystad een overloopluchthaven is die Schiphol ontlast. Als Schiphol zelf voldoende ruimte heeft moet je de luchthaven niet gaan openstellen”, zegt de D66-politicus.

Het CDA is het daarmee eens. “Gezien de coronacrisis zal van overloop vanaf Schiphol dit jaar geen sprake zijn”, zegt Kamerlid Mustafa Amhaouch. Hij noemt het besluit “onvermijdelijk en begrijpelijk”.

“Voor GroenLinks is één ding zeker: Lelystad Airport mag niet open”, reageert Kamerlid Suzanne Kröger namens die oppositiepartij. “De grote vraag die nog beantwoord moet worden is hoe die fouten erin zijn gekomen”, zegt zij over de stikstofberekeningen. De SP vindt dat de groei van de luchtvaart moet stoppen. “Wéér wordt duidelijk dat uitbreiding van Lelystad Airport niet kan. Laat uitstel leiden tot afstel!”, zegt Kamerlid Cem Lacin.