NS verlengt speciale basisdienstregeling tot en met 28 april

De NS verlengt de speciale basisdienstregeling tot en met 28 april. Het spoorbedrijf besloot op 21 maart minder treinen in te zetten omdat mensen door de maatregelen vanwege het coronavirus veel minder de trein pakken. Met de regeling kunnen mensen met een vitaal beroep of zij die om een andere reden genoodzaakt zijn om te reizen toch de trein blijven gebruiken. Vanaf ieder station in Nederland rijden in alle richtingen twee treinen per uur. Vanaf stations waar normaal één keer per uur een trein vertrekt, blijft dit zo.

De NS adviseert reizigers goed voorbereid op reis te gaan en kort voor vertrek de NS Reisplanner of de NS-app te checken.