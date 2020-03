Oproep om beelden inbraak Singer Laren in Opsporing Verzocht

De politie hoopt met beelden van beveiligingscamera’s in Laren aanknopingspunten te vinden om de kunstroof in Laren op te lossen. Bij de inbraak in de nacht van zondag op maandag werd een schilderij van Vincent van Gogh uit 1884 gestolen. Het gaat om het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar.

Het programma Opsporing Verzocht opende dinsdagavond met een oproep aan kijkers die ’s nachts rond 03.15 uur in museum Singer Laren glasgerinkel hebben gehoord of iets hebben opgemerkt dat met de inbraak te maken kan hebben. Mogelijk hebben camerabeelden in de buurt van het museum de vluchtauto geregistreerd. De politie vraagt eigenaren van de camera’s hun beelden te uploaden.

De politie doet onderzoek naar de diefstal met meerdere specialisten, zoals forensische onderzoekers, de tactische recherche en kunstroofexperts van de landelijke recherche. Een politiewoordvoerder zei dinsdagmiddag dat de politie al meerdere tips onderzoekt.

Het gestolen schilderij van 57 centimeter breed en 25 centimeter hoog is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend voor de tentoonstelling Spiegel van de ziel, over kunstenaars rond 1900.