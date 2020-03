Rutte: maak geen plannen voor de meivakantie

Nederlanders moeten voorlopig geen plannen maken voor de meivakantie, adviseert premier Mark Rutte. Scholen, eet- en drinkgelegenheden blijven tot en met 28 april dicht, maar ook daarna “gaan we niet ineens terug naar de normale situatie”, zegt Rutte. “De kans is heel reëel dat dit pakket of delen ervan” na die datum worden voortgezet.

Hij riep op tijdens de meivakantie zoveel mogelijk thuis te blijven, zodat er zo min mogelijk door het land wordt gereisd.

Dat de maatregelen niet tot het einde van de meivakantie worden verlengd heeft ermee te maken dat de deskundigen maar drie tot vier weken vooruit kunnen kijken, zei de premier.

Vakantieparken en campings blijven open. Wel gaan gemeenschappelijke douche – en wasvoorzieningen dicht. Als het hier te druk wordt kunnen burgemeesters ze alsnog sluiten.

Volgens Rutte lijken de maatregelen “heel voorzichtig te werken”, maar is het nog “veel te vroeg” om af te schalen. “Het goede nieuws is dat we geen nieuwe maatregelen hoeven te nemen.”