Save the Children: kwetsbare kinderen verder in de knel

Kinderen uit arme gezinnen en vluchtelingenkinderen die in asielzoekerscentra verblijven komen steeds meer in de knel door de coronacrisis. Dat zegt hulporganisatie Save the Children, die sprak met kinderen en begeleiders. “We maken ons zorgen over kwetsbare kinderen in Nederland, vooral nu de scholen en kinderopvang tot en met in ieder geval 28 april gesloten blijven”, meldt de organisatie.

Uit een rondvraag onder kinderen met een vluchtelingenachtergrond blijkt dat velen geen goed wifi-netwerk hebben en daardoor nauwelijks contact kunnen onderhouden met hun klas en leerkracht, aldus Save the Children. “Het begeleiden van het huiswerk is voor veel ouders van deze kinderen niet mogelijk, omdat het lesmateriaal alleen in het Nederlands wordt aangeboden.”

Kinderen uit arme gezinnen raken volgens de organisatie in het nauw omdat onder meer hun bijbaan is weggevallen. Zij dragen vaak bij aan het gezinsinkomen. “Jongeren kunnen door de coronacrisis niet of nauwelijks nog werken. Dit heeft vaak vergaande financiĆ«le gevolgen, zoals de huur die niet meer betaald kan worden of een tekort aan geld voor boodschappen”, aldus Save the Children.

De hulporganisatie kreeg ook te horen dat veel gezinnen in armoede niet beschikken over voldoende elektronische apparatuur. “Het is niet voor ieder gezin vanzelfsprekend om een wifi-aansluiting of voor meerdere kinderen een laptop of tablet te hebben. Thuis is er vaak geen ruimte om rustig aan school te werken en buurthuizen zijn dicht. Dit maakt het voor deze kinderen lastig om huiswerk te maken.”