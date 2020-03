‘Stijging aantal meldingen kinderporno in 2019 verder afgevlakt’

Bij het Meldpunt Kinderporno zijn vorig jaar zo’n 300.000 meldingen van seksueel misbruik binnengekomen. Lichtpuntje is dat de groei aan het afnemen is. De stijging van het aantal meldingen in 2019 was 38 procent en daarmee lager dan de voorgaande jaren.

Nederland is volgens de organisatie nog wel steeds het land waarvandaan de meeste kinderporno wordt verspreid.

“Voor het derde jaar op rij neemt de groei af”, zegt directeur Arda Gerkens van Expertisebureau Online Kindermisbruik, waar het meldpunt onder valt. “Maar we zijn er nog lang niet, meer dan 300.000 meldingen is te veel en laat zien dat de druk op de providers hoog moet blijven.”

Bij het meldpunt kunnen mensen het anoniem melden als ze vermoeden dat ze op online seksueel misbruik van minderjarigen zijn gestuit. Het controleert of er inderdaad iets strafbaars is gebeurd en overlegt dan met de politie. Meestal wordt het materiaal snel verwijderd.