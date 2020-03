Verlengde coronamaatregelen ‘verdrietig nieuws’ voor ouderen

Pijnlijk, maar begrijpelijk. Zo reageert ouderenbond ANBO op het besluit om de maatregelen om het coronavirus in te dammen te verlengen tot 28 april.

De gezondheid van ons allemaal gaat voor, maar het is wel verdrietig nieuws voor ouderen in verpleeghuizen die geen bezoek mogen ontvangen en ouderen die alleen thuis zitten, stelt ANBO-directeur Liane den Haan.

De ANBO probeert ouderen die zelfstandig wonen zoveel mogelijk te steunen en zorgt ook voor afleiding, bijvoorbeeld door online activiteiten als stoelyoga, een kennisquiz en koken. In de verpleeghuizen wordt goed en liefdevol voor de bewoners gezorgd, vindt Den Haan. Via de telefoon met beeld bellen is ook daar toch contact mogelijk.