Aantal Nederlandse doden door corona stijgt met 134 naar 1173

Het officiële dodental door het coronavirus is met 134 gestegen. Van 1173 Nederlanders staat nu vast dat ze aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De toename is lager dan dinsdag. Toen meldde het instituut 175 sterfgevallen, het hoogste aantal tot dan toe sinds het begin van de uitbraak. Het aantal meldingen staat overigens niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Als mensen overlijden aan Covid-19, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM.

Een andere belangrijke kanttekening bij de cijfers is dat lang niet iedere besmetting wordt opgemerkt. Mensen die zonder te zijn getest aan het virus bezwijken aan een longontsteking, blijven onzichtbaar in de statistieken.