‘Alternatieve toedracht moord Wiersum niet goed onderzocht’

Justitie en politie hebben alternatieve scenario’s in de moordzaak Derk Wiersum niet goed genoeg onderzocht. Het Openbaar Ministerie is gefixeerd op de gedachte dat advocaat Wiersum het slachtoffer is geworden van een liquidatie, een vooropgezet moordplan. Volgens Job Knoester, advocaat van verdachte Moreno B., doet het OM er goed aan de blik te verruimen.

Knoester betoogde dat woensdag op een tussentijdse zitting in de zaak tegen Moreno B. en medeverdachte Giërmo B., bij de rechtbank in Amsterdam. Beiden worden verdacht van rechtstreekse betrokkenheid bij de moord op Wiersum. De 44-jarige raadsman werd op 18 september vorig jaar bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was een van de advocaten van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is.

De twee verdachten zijn woensdag niet op de zitting verschenen, vanwege de coronamaatregelen. Beiden ontkennen iets met de moord op Wiersum te maken te hebben.

Knoester meent dat er twee andere scenario’s denkbaar zijn. Er is een getuige die heeft verklaard dat Wiersum ruzie had met de man die hem heeft doodgeschoten – er zou dus sprake zijn geweest van een uit de hand gelopen ruzie. De ‘spotters’ die de gangen van Wiersum vóór 18 september in de gaten hielden zouden volgens het tweede alternatieve scenario hebben willen uitvinden waar Nabil B. zat. Dit zouden ze hebben willen doen door zijn advocaat te volgen. Uit onderzoek is gebleken dat Wiersum in de periode voor de moord veelvuldig is geobserveerd.

Het OM bestempelt het scenario van de uit de hand gelopen ruzie als “volkomen ongeloofwaardig”. Alleen al uit de vele schotverwondingen blijkt volgens justitie dat de schutter maar één doel voor ogen had en dat was het doden van Derk Wiersum.

Knoester heeft de rechtbank gevraagd het voorarrest van Moreno B. op te heffen. De rechtbank beslist daar woensdagmiddag nog over. Voor Giërmo B. zijn geen verzoeken gedaan. Ook zijn advocaat was niet aanwezig.