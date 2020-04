Behandeling rechtszaak over doden Nicky Verstappen uitgesteld

De inhoudelijke behandeling van de zaak over de gedode Limburgse jongen Nicky Verstappen gaat voorlopig niet plaatsvinden. Voor de zaak waren vijf dagen in mei uitgetrokken, maar dat gaat waarschijnlijk pas in het najaar worden. De reden voor het uitstel is de huidige crisis rondom het besmettelijke coronavirus. Daardoor zijn alle rechtbanken nagenoeg gesloten en worden zaken indien mogelijk uitgesteld.

“Vooropgesteld moet worden dat in deze zaak een volwaardige behandeling dient plaats te vinden”, laat de rechtbank Limburg weten over de zaak tegen verdachte Jos B. “De rechtbank verstaat daaronder dat in ieder geval de beide officieren van justitie, de verdediging, de verdachte, de familie Verstappen, hun woordvoerder en advocaat, fysiek in de zittingzaal aanwezig kunnen zijn. Dat geldt ook voor nog op te roepen deskundigen die ter zitting moeten worden gehoord. Onder de huidige maatregelen gaat dat echter niet. Er zijn dan te veel personen in de zittingszaal aanwezig.”

Op 6 mei is er wel een zogeheten pro-formazitting, die is wettelijk verplicht als de verdachte in voorlopige hechtenis zit.

Limburger Jos B. wordt verdacht van het doden, seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky. De jongen uit Heibloem verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop gevonden. B. bleef lang uit beeld van politie en justitie, maar werd een kleine twee jaar geleden na een klopjacht in Spanje aangehouden.