ChristenUnie vraagt om meer steun voor prostitutie

De financiële noodregelingen voor ondernemers in corona-problemen moeten ook voor prostituees gelden, ook als ze daar nu strikt genomen niet onder vallen, vindt coalitiepartij de ChristenUnie. De partij “verwacht veel meer actie van het kabinet” omdat veel mensen in de prostitutie “vaak noodgedwongen” doorwerken, tegen de overheidsadviezen in.

Prostituees vallen veelal net buiten de boot, stelt Kamerlid Stieneke van der Graaf van de kleinste regeringspartij. Vaak zijn ze niet ingeschreven als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) waardoor ze niet onder de noodmaatregel voor zelfstandige ondernemers vallen. Sommigen kunnen ook geen beroep doen op de bijstand omdat ze niet lang genoeg in Nederland wonen.

Door de oproep voor financiële steun staat de partij naast sekswerkersorganisaties, terwijl ze daar normaal gesproken juist tegenover staat. De partij is namelijk fel tegenstander van prostitutie.

“De toename van het aantal advertenties op internet doet een grote verschuiving naar de thuisprostitutie vermoeden”, stelt Van der Graaf. Dat zou ook komen doordat veel bordelen de deuren sluiten. De partij pleit voor een verbod op online-advertenties voor prostitutie. Daarnaast moet er extra hulp komen voor “vrouwen die nu het moedige besluit nemen om uit de prostitutie te stappen. Er vindt een stille ramp plaats en het kabinet doet te weinig”, aldus de ChristenUnie.