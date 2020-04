Katten mogelijk toch gevoelig voor coronavirus

Het wetenschappelijk bewijs is nog niet geleverd en de informatie is nog flinterdun, maar toch zijn er indicaties dat met name katten gevoelig zijn voor het coronavirus en dit kunnen overdragen op soortgenoten. Ook fretten, die eveneens worden gehouden als huisdier, kunnen er gevoelig voor zijn, maar over het overdragen op soortgenoten is van fretten niets bekend. Met het virus besmette dieren zijn voor zover nu bekend niet gevaarlijk voor mensen.

Dat zegt Els Broens, hoofd van het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ze verwijst naar enkele recente wetenschappelijke experimenten in China, waarbij een handvol katten en fretten door onderzoekers werd geïnfecteerd via de neus. Er werden onder meer poep- en speekselmonsters bekeken en de dieren werden na hun dood ook verder onderzocht.

Er is ook onderzoek gedaan bij kippen, honden, eenden en varkens, maar die lijken vooralsnog minder gevoelig dan katten en fretten, ook al is het virus bij twee honden in Hongkong waargenomen.

De zeer kleinschalige onderzoeken werden gedaan door het State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology en het National High Containment Laboratory for Animal Diseases Control and Prevention in het Chinese Harbin.

Zeker jonge katten zouden gevoelig kunnen zijn, aldus Broens. Informatie over dieren en corona op de site van de faculteit, maar ook op die van het RIVM en de NVWA, zal volgens Broens zo snel mogelijk worden aangepast. Daar was nog steeds te lezen dat er geen aanwijzingen waren voor de vatbaarheid en besmettelijkheid van de dieren. Aangeraden zal worden katten met griepachtige verschijnselen binnen te houden, zodat ze niet het virus aan hun soortgenoten kunnen overdragen. Voor verkouden honden wordt geadviseerd ze slechts kort uit te laten.

Afgelopen nacht werd bekend dat er een tweede kat het virus had opgelopen, nu in Hongkong. De eerste poes met het virus werd in Belgi├ź gemeld.