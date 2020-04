Miljoenen beschermingsmiddelen gedoneerd aan Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft in de afgelopen anderhalve week 4,7 miljoen beschermingsmiddelen en hulpmiddelen voor de zorg gekregen. Het gaat om ruim een half miljoen mondmaskers, ongeveer 4 miljoen handschoenen, bijna 88.000 beschermingsbrillen, ruim 4000 liter ontsmettingsmiddel, meer dan 15.000 overalls, ruim 50.000 medische schorten en bijna 800 coronatests. Dat liet het Rode Kruis woensdag weten.

Vijf vrachtwagens zijn inmiddels onderweg om de ingezamelde spullen te verdelen. De inzameling gaat door, volgens het Rode Kruis zijn vooral mondkappen nodig.

Door het coronavirus is een tekort ontstaan aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. In sommige branches zijn nog materialen beschikbaar, die voldoen aan de officiƫle eisen. Zo gebruiken ook schilders of asbestsaneerders deze goedgekeurde materialen en bieden ze die spontaan aan, maar dit wordt niet landelijk gecoƶrdineerd. De centrale inzameling via het Rode Kruis moet dit veranderen.