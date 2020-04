De organisatie van de Vierdaagse betaalt voorlopig geen inschrijfgeld terug aan lopers die afzien van hun deelname in 2020. Daartoe is besloten omdat een besluit over eventuele afgelasting van het internationale wandelevenement in verband met de uitbraak van de coronacrisis nog weken zal gaan duren. De organisatie wil daarover uiterlijk eind april de knoop doorhakken, aldus een woordvoerster woensdag.

De inschrijving voor de 104e Vierdaagse sloot vrijdag. Volgens het reglement hebben wandelaars die zich aanmeldden daarna nog twee weken de tijd om zich te bedenken. In die tijd kunnen ze annuleren en dan krijgen ze de 100 euro inschrijfgeld terug.

“Als we moeten afgelasten zullen we de pijn met zijn allen moeten dragen en de lasten naar redelijkheid en billijkheid moeten delen. We zullen een deel van het inschrijfgeld dan retourneren, maar ook een deel niet”, aldus het Vierdaagsebestuur. Hoe die verdeling precies uitvalt, wordt uitgezocht.