Vliegbelasting mogelijk later ingevoerd wegens coronavirus

De belasting op vliegtickets gaat misschien later in dan de geplande datum van 21 januari 2021. Dat laat staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) weten. De Tweede Kamer stemde woensdag in met de vliegtaks.

De wet zou eigenlijk na de jaarwisseling ingaan, maar wegens het coronavirus houdt het kabinet de vinger aan de pols. De coronacrisis raakt de luchtvaartsector erg hard, “waarbij de ontwikkelingen in de komende periode nog zeer onzeker zijn”, schrijft Vijlbrief. “Dat roept de vraag op wat dit betekent voor de invoering van de voorgestelde vliegbelasting per 1 januari 2021.”

Het plan voor een vliegtaks staat in het regeerakkoord, maar het kabinet wil eigenlijk liever een Europese luchtvaartbelasting. Om erop in te kunnen spelen als deze er toch zou komen, is de invoerdatum van de wet flexibel. Dat betekent ook dat het kabinet rekening kan houden met de gevolgen van de coronacrisis en eventueel kan besluiten de wet later in te voeren.