Voor veel kleine en middelgrote bedrijven is dit een financieel uitdagende en onzekere tijd. MKB bedrijven die dreigen failliet te gaan door de coronacrisis, kunnen inmiddels een beroep doen op de verruimde borgstellingsregeling. Hiermee hebben zij de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Daarnaast kan je ook kiezen om een lening af te sluiten. Waar moet je op letten?

Inkomsten mislopen

Volgens staatssecretaris Mona Keijzer kan de Borgstelling MKB kredieten (BMKB) benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. Deze verruiming is essentieel aldus Keijzer voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Hierbij valt te denken aan horecaondernemers, reisbureaus, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.

Leningen vergelijken

Naast deze regeling vanuit de overheid kan je als MKB bedrijf, maar ook als zelfstandig ondernemer, behoefte hebben aan wat extra financiële ruimte in deze tijd. Waar moet je op letten bij het afsluiten van een lening? Direct geld lenen is tegenwoordig heel simpel en online te regelen, maar dit wil niet zeggen dat je het ook zomaar moet doen. Het is belangrijk om eerst helder te hebben wat je leendoel is en kredietverstrekkers te vergelijken op hun rentes en voorwaarden. Verder is het belangrijk om te weten of je kredietwaardig bent: kan je de rente en de aflossing elke maand betalen?

Niet iedereen kan zomaar een lening afsluiten. De verstrekker van de lening onderzoekt altijd eerst of je wel in aanmerking komt voor een lening. Als je een negatieve BKR-notering hebt, wordt je mogelijk afgewezen, maar ook als je een bijstandsuitkering hebt. Dit kan ook het geval zijn met andere uitkeringen of dat er extra voorwaarden worden gesteld. Dit zal ook zo zijn als je een lichte BKR-notering hebt.

Persoonlijke lening of doorlopend krediet

Als je weet wat je leendoel is en je voldoet aan de voorwaardes om een lening af te sluiten, kan je kiezen uit een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Hierbij moet je goed op letten wat het beste bij jouw persoonlijke situatie past. Het soort lening is afhankelijk van je leendoel en of je eenmalig of vaker geld nodig hebt. De persoonlijke lening is steeds populairder en het doorlopend krediet wordt steeds minder aangeboden. Dit komt omdat de kans op schulden groter is, omdat je geld kan blijven lenen. Bij een persoonlijke lening staat het bedrag vast, net als de rente en de looptijd, en weet je dus precies waar je aan toe bent.

Voorwaardes