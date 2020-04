‘Een op vier Nederlanders slachtoffer van cybercriminaliteit’

Ruim een op de vier Nederlanders is vorig jaar het slachtoffer geweest van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van cyberbeveiligingsbedrijf NortonLifeLock dat ruim duizend Nederlanders vroeg hoe zij omgaan met online privacy. Dat 27 procent van de respondenten zegt slachtoffer te zijn geweest van van cybercriminaliteit, betekent een stijging van drie procentpunt ten opzichte van 2018.

Volgens NortonLifeLock is een meerderheid van de Nederlandse consumenten (55 procent) bezorgder dan ooit over hun online privacy. Zij vrezen onder andere dat hun gevoelige, persoonlijke gegevens zonder toestemming worden doorverkocht aan derden. Of dat hun informatie na een datalek misbruikt wordt door cybercriminelen.

Een groot deel van de Nederlanders (67 procent) denkt dat het beschermen van hun privacy op internet onmogelijk is, of dat het daarvoor al te laat is (64 procent). Verder komt uit het onderzoek naar voren dat Nederlanders niet graag het privacybeleid van bedrijven doorlezen. Waar driekwart zegt dat dat wel moet, geeft slechts 3 procent aan dat ook altijd te doen.

“De opvatting dat het te laat is om online privacy te beschermen kan mensen in groot gevaar brengen”, waarschuwt Robert den Drijver van NortonLifeLock. “Dit wordt versterkt door het feit dat consumenten bereid zijn om hun privacy in te ruilen voor gemak. Maar liefst 65 procent zegt bepaalde risico’s voor hun online privacy te accepteren als dat hun leven makkelijker maakt.”