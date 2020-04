KLM gaat Nederlanders terughalen uit Australië en Nieuw-Zeeland

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat bijna 2000 Nederlanders terughalen uit Australië en Nieuw-Zeeland. De eerste vlucht is donderdagavond vertrokken en gaat via Kuala Lumpur door naar Sydney. Daar komt het op 4 april aan, waarna het wederom via Kuala Lumpur op 6 april in Nederland landt.

KLM herhaalt deze vluchten vier keer tot en met 10 april. Deze vluchten worden nog voorbereid door de luchtvaartmaatschappij en zijn nog onder voorbehoud. Na 10 april vliegt Malaysia Airlines naar Australië om Nederlanders op te pikken. KLM haalt ze dan op uit Kuala Lumpur.

De eerste vluchten gaan allemaal naar Sydney. Daarna wordt er ook gevlogen op Nieuw-Zeeland en andere Australische steden.