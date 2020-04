Koning belt met zorginstelling Rijssen

Koning Willem-Alexander heeft donderdag twee medewerkers en een bewoner van instelling voor geestelijke gezondheidszorg De Hage in het Overijsselse Rijssen gesproken om hun een hart onder de riem te steken. De koning belde met een videoverbinding, omdat zorginstellingen geen bezoek mogen ontvangen vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

“Zo’n hart onder de riem van de koning is wel echt een opsteker voor ons als zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg”, aldus locatiemanager Josien van Zwol. “Het is fijn dat er ook aandacht is voor onze sector in deze moeilijke tijd.”

Willem-Alexander sprak ook met bewoner Kees, die het gesprek heel spannend vond. “Maar eigenlijk is hij heel aardig en net als iedereen.”

De bewoners van De Hage kunnen door de strenge maatregelen niet meer naar hun dagbesteding, waardoor ze geen dagelijkse structuur meer hebben.

Medewerker Cas Geels, die de koning ook sprak, zegt dat ze het gebrek aan structuur zo goed mogelijk op proberen te vangen. “Bij ons zijn er veel andere mogelijkheden zoals begeleiding op afstand. Dat gaat via beeldbellen. Ook bieden we ze van alles overdag aan, zodat ze weer structuur hebben, waaronder een live tv-kanaal Hallo Thuis.”