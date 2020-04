Nieuwe besmettingen coronavirus op Sint Maarten

Op Sint Maarten zijn tien nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus geregistreerd. Zestien geïnfecteerden zijn bekend op het eiland, zei premier Silveria Jacobs woensdag (Nederlandse tijd) in een verklaring.

Ook is voor het eerst op Sint Maarten mogelijk iemand overleden aan het virus, zei de premier. Dinsdag overleed een persoon die vermoedelijk besmet was en daarom in thuisisolatie verbleef. Over de identiteit van het slachtoffer is geen verdere informatie naar buiten gebracht.

288 mensen op het eiland zijn in quarantaine geplaatst en 103 verblijven er in isolatie. 58 mensen zijn tot dusver getest op het virus.

Maandagavond stelde de regering van het eiland een avondklok in. Dat betekent dat niemand zonder uitdrukkelijke toestemming de straat op mag tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Eerder stelden Aruba en Curaçao al een dergelijke maatregel in.