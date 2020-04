Ondanks corona uitspraak in 22.000 rechtszaken in week tijd

Rechters hebben in de week van 23 tot en met 29 maart in ruim 22.000 zaken uitspraak gedaan. Dat is een kleine 80 procent van het gebruikelijke aantal zaken in een week. Dit blijkt uit de eerste cijfers over de impact van de coronacrisis op de rechtspraak.

De Raad voor de rechtspraak meldde donderdag dat het merendeel van de uitspraken betrekking had op kantonzaken. Daarvan werd in een week tijd 90 procent van het gebruikelijke aantal zaken afgehandeld.

Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn vanaf dinsdag 17 maart dicht vanwege het coronavirus. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten. Publiek is niet welkom.

Voorbeelden van urgente zaken zijn zaken over de voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen en urgente familiezaken zoals een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling.

Het merendeel van de zaken wordt nu telefonisch of via een videoverbinding behandeld.