Toeristische voet- en fietsveren over grote rivieren varen niet

De toeristische voet- en fietsveren over de grote rivieren gaan voorlopig niet in de vaart. Gewoonlijk gaan deze oeververbindingen rond het paasweekeinde weer van start, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus is die datum in elk geval opgeschoven naar 13 juni, aldus pontbeheerder Uiterwaarde.

De toeristische veren over de Waal, Rijn, Maas, Lek en Linge vormen een belangrijke schakel in talloze fiets- en wandelroutes. Maar de pontjes zijn meestal klein, zodat het moeilijk is om afstand te houden. Ook is contactloos betalen niet overal mogelijk.

Met de voorspelde mooie zondag en het paasweekeinde in zicht sluiten onder andere Zeist, Soest en Baarn parkeerplaatsen bij drukbezochte bossen af. Ook zijn de meeste landgoederen en kasteeltuinen gesloten. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben vogelkijkhutten, uitkijktorens en smalle vlonderpaden afgesloten. De natuurbeheerders waarschuwen nog eens dat mensen alleen of met zijn twee├źn op pad mogen gaan. Op fietsen en wandelen in groepen wordt gecontroleerd.