Vakbond NVJ roept media op solidair te zijn met freelancers

Journalistenvakbond NVJ doet een appel op alle hoofdredacties om in deze coronacrisis solidair te zijn met hun freelancejournalisten en -fotojournalisten.

In een brief aan alle Nederlandse hoofdredacties vraagt de NVJ donderdag aandacht voor de kwetsbare positie van freelancers. De vakbond ziet wel de spagaat waarin nieuwsorganisaties zitten. Enerzijds is de vraag naar duiding groter dan ooit, anderzijds worden media zwaar getroffen nu de advertentiemarkt is ingestort.

Toch roept de NVJ hoofdredacties op oog te hebben voor freelancers die op dit moment de harde klappen moeten opvangen, terwijl zij wel belangrijke leveranciers zijn van het nieuws. “Freelancers maken in goede en slechte tijden onderdeel uit van de redactie”, stelt algemeen secretaris Thomas Bruning. “Daar hoort een inspanning bij om freelancers te blijven inzetten, tijdige betaling – dertig dagen na levering werk – en het doorbetalen van reeds toegezegde opdrachten.”

In de brief wijst de NVJ op haar lobbywerk in Den Haag voor noodlijdende lokale en regionale media en het belang van maatregelen voor de langere termijn, die nodig zijn om publieke en private media een duurzame toekomst te verschaffen.