Veel minder ov-reizigers door coronacrisis

Het aantal passagiers in het openbaar vervoer is drastisch afgenomen door de coronacrisis. In de tweede helft van maart checkten dagelijks 90 procent minder reizigers in vergeleken met een vergelijkbare dag in 2019. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart.

Afgelopen dinsdag checkten reizigers 560.000 keer in met hun ov-chipkaart, terwijl zij dat op een gemiddelde dinsdag in 2019 nog 4,75 miljoen keer deden. Door de uitbraak van het coronavirus is het alleen nog toegestaan om het openbaar vervoer te gebruiken als de reis noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een cruciaal beroep uit te oefenen.