Vierde coronabesmetting in justitiële inrichting

In een justitiële inrichting is een vierde coronabesmetting geconstateerd. Eén gedetineerde uit de PI De Schie en drie tbs’ers zijn besmet met het coronavirus. De patiënten worden behandeld in nabijgelegen gevangenisziekenhuizen.

Op het hoogtepunt werden er 34 gedetineerden tegelijk geïsoleerd op hun cel. Dat aantal fluctueerde gedurende de weken. Op dit moment wordt er nog maar één gedetineerde met klachten geïsoleerd.

Er is niemand met het coronavirus in de instellingen aanwezig. Die patiënten worden behandeld in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen, de Oostvaarderskliniek en de Rooyse Wissel.

Tot 28 april ontvangen gedetineerden geen bezoek en mogen ze ook niet met verlof. Het kabinet verlengde de landelijke maatregelen tot die datum, dus ook de verscherpte regels in justitiële inrichtingen gelden langer. Sinds woensdag mogen ook jeugdgevangenen geen bezoek meer ontvangen. In sommige bijzondere gevallen kan daarvoor wel een uitzondering worden gemaakt.