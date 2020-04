Voedselbank verkeert in crisis en heeft onze hulp nodig

Door de corona-uitbraak verkeren de voedselbanken in een crisis, terwijl het aantal aanmeldingen stijgt. Ze hebben tien miljoen euro nodig om hun 90.000 klanten per week eten te kunnen blijven geven, en zijn een inzamelingsactie gestart.

In Nederland leven meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Iedere dag een warme maaltijd is geen vanzelfsprekendheid en kinderen gaan vaak zonder ontbijt naar school. De 159 voedselbanken helpen de armsten in onze samenleving met voedselpakketten. 10.000 vrijwilligers zorgen ervoor dat ruim 35.000 gezinnen iedere week te eten hebben.

De problemen waar veel voedselbanken nu mee te maken hebben, komen vooral door de stokkende bevoorrading en plotselinge tekorten aan medewerkers. Veel van de vrijwilligers die bij de voedselbanken werken zitten in de risicoleeftijd en zijn bang om aan het werk te gaan of zijn zelf ziek geworden. Ook zijn sommige voedselbanklocaties ongeschikt voor het werken op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.

Steeds meer mensen komen in actie om de Voedselbank financieel te helpen, zo ook de vriendinnen kookclub van Kim Barend uit Amsterdam, die ervan uitgaan dat alle kleine beetje helpen. Wil je ook doneren? Deel dan deze actie met familie en vrienden. Samen kunnen we het verschil maken. Binnen één dag hebben deze vriendinnen al 9.000 euro opgehaald. Zo snel kan het gaan.