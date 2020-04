‘VS evacueren passagiers vanaf cruiseschip Zaandam’

De Verenigde Staten gaan Britse en Canadese passagiers evacueren van het cruiseschip Zaandam van de Holland America Line (HAL). Dat zei de Amerikaanse president woensdag (lokale tijd).

De autoriteiten laten “medische teams aan boord” van het schip en sturen passagiers terug naar huis, zei Trump. “We halen de Canadezen weg en geven ze aan de Canadese autoriteiten”, stelde de president. “Hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk.” Of de twintig Nederlandse passagiers op het schip aan wal mogen, is niet duidelijk.

Aan boord van de Zaandam zijn vier opvarenden overleden en zeker acht mensen besmet met het coronavirus. Het schip wil aanmeren in Florida, zodat reizigers van boord kunnen voor behandeling of huiswaarts kunnen gaan.

Maandag liet de gouverneur van Florida echter weten dat het cruiseschip niet aan mag leggen in zijn staat. Mensen die geen ziektesymptomen vertoonden zijn eerder overgebracht naar het cruiseschip Rotterdam, dat ook nog niet mocht aanmeren in de VS. Woensdag zei de gouverneur dat hij toch bereid is de schepen toe te laten.

Beide schepen arriveren donderdagochtend (lokale tijd) bij Florida en blijven daar buiten Amerikaanse wateren in afwachting van toestemming om aan te meren in Fort Lauderdale, stelt HAL in een verklaring. Volgens de rederij hebben sinds 22 maart 97 gasten aan boord van beide schepen en 136 bemanningsleden van de Zaandam griepachtige symptomen.

Minder dan tien opvarenden hebben volgens HAL onmiddellijke zorg nodig aan wal. Een zorginstelling in Florida heeft toegezegd hen te behandelen, stelt de rederij. Zo’n 45 passagiers zijn volgens de rederij niet in staat te reizen door ziekte en blijven in isolatie aan boord totdat zij hersteld zijn.