Amsterdammer kan pluim uitdelen op rijdend ledscherm

Amsterdammers die hun oudere, werkende of zorgende stadgenoten een pluim willen geven, kunnen dat komend weekend doen via hun Twitter of Instagram, met de hashtag #amsterdamhouvol. De berichten worden getoond op twee wagens met enorme ledschermen die door de stad rijden.

“Steek ouderen in verpleegtehuizen, de verpleegkundigen op de ic en de vakkenvullers van de supermarkt een hart onder de riem met je berichtje. Of laat Amsterdam jouw topper in de zorg of in de supermarkt zien met een foto”, luidt de oproep van de gemeente.

De twee ledwagens rijden vanaf vrijdagmiddag het hele weekend door de stad en laten de berichten en foto’s zien bij ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en opvangcentra. De berichtenstroom en de wagens zelf zijn vanaf vrijdag 16.00 uur te volgen via Amsterdamhouvol.nl.