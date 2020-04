Kabinet gaat nog eens wieden in lange lijst ‘spoedwetten’

Het kabinet trekt zich de kritiek aan dat het de Tweede Kamer tijdens de coronacrisis te vaak vraagt om wetsvoorstellen toch snel af te handelen. Alle bewindslieden gaan nog eens kijken of dat “nou echt allemaal wel nodig is”, zegt premier Mark Rutte. Hij wil niet de indruk wekken “alsof wij nu even snel nog wat dingen erdoorheen jassen”.

Het kabinet stuurde de Kamer vorige week een lijst met 84 wetsvoorstellen waarbij spoed geboden zou zijn. Of de Kamer zich vlug over die voorstellen zou willen buigen, ook al komen de Kamerleden dezer dagen alleen maar bijeen voor debatten over de coronapandemie. Dat viel verkeerd. “Het moet wel een beetje reëel blijven”, zei Kamervoorzitter Khadija Arib vrijdag in De Telegraaf.

Volgens Rutte bevat de verlanglijst van het kabinet een aantal ‘hamerstukken’ waarover toch nauwelijks meningsverschil bestaat en die dus ook niet veel vergadertijd vergen. Maar het kabinet heeft afgesproken dat “er nog eens even heel kritisch wordt gekeken nu door alle bewindslieden naar het eigen lijstje. We gaan die lijst even op de zeef leggen.”