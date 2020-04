Maastrichtse daklozen in oude gevangenis opgevangen

Dak- en thuislozen in Maastricht kunnen binnenkort worden opgevangen in de voormalige gevangenis in de Limburgse hoofdstad. Dat maakte de gemeente vrijdag bekend. Er is plaats voor maximaal vijftig mensen.

De huidige dag- en nachtopvang van het Leger des Heils aan de Statensingel in Maastricht voldoet niet aan de voorwaarden die het RIVM stelt aan het voorkomen van de verspreiding van corona. De mensen zitten er te dicht bij elkaar, ze hebben onderling te weinig ruimte. De gevangenis heeft die mogelijkheid wel om mensen veilig onder te brengen, aldus de gemeente. Een deel van de mensen verblijft in de voormalige cellen en een deel in kamers, waardoor ze onderling genoeg ruimte hebben.

Maandag wordt het voormalige cellencomplex in gereedheid gebracht, vanaf 14 april kunnen daklozen er terecht. De dag- en nachtopvang in de voormalige gevangenis Overmaze blijft mogelijk open zolang de maatregelen rond de coronacrisis van kracht zijn.