Nu 1324 coronapatiënten op intensive care

Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling ligt met het coronavirus, is gestegen tot 1324. Dat zijn er 51 meer dan donderdag. De stijging is volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in lijn met de verwachtingen.

Van de 1324 ic-patiënten liggen er veertien in Duitsland. Dat zijn er vijf meer dan donderdag. Het afgelopen etmaal zijn 37 coronapatiënten overgeplaatst naar andere ic’s, deels naar het buitenland.

Sinds het begin van de corona-uitbraak zijn 243 mensen op de intensive care overleden. Verder hebben 56 mensen de intensive care levend kunnen verlaten.

In totaal zijn er 2100 ic-bedden beschikbaar. Op zondag of maandag zouden er 2400 bedden beschikbaar moeten zijn. Die uitbreiding ligt volgens het LCPS “goed op schema”.

Van de 2100 ic-bedden zijn 520 gereserveerd voor andere aandoeningen dan het nieuwe coronavirus. Daarvan zijn 340 bedden bezet, wat betekent dat er nog 180 bedden over zijn. “Dat is ruim voldoende voor andere acute noodzakelijke zorg”, benadrukt het coördinatiecentrum.