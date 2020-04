OV-bedrijven: pak geen bus of trein, tenzij het moet

Ondanks het lekkere weer dat op komst is, moeten reizigers komend weekend alleen met het openbaar vervoer reizen als dat strikt noodzakelijk is. Alle ov-bedrijven en spoorbeheerder ProRail roepen vrijdag daartoe op. “Op deze manier kunnen we Nederland veilig en verantwoord in beweging houden”, aldus branchevereniging OV-NL.

De afgelopen twee weken daalde het aantal reizigers volgens OV-NL al drastisch door het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Sinds 21 maart rijden alle ov-bedrijven een speciale dienstregeling, en dat blijft voorlopig tot en met 28 april zo.

“We doen er alles aan om Nederland in beweging te houden voor bijvoorbeeld medisch personeel, mantelzorgers, schoonmakers en vakkenvullers die naar hun werk moeten. Maar voor hun veiligheid en die van onze medewerkers mogen onze voertuigen en stations niet te vol zijn”, zegt voorzitter van de branchevereniging Pedro Peters. Daarom moeten mensen het ov volgens hem alleen gebruiken als ze het echt nodig hebben. “Zorg voor elkaar, blijf thuis als je niet hoeft te reizen.”